الإمارات: جدل واسع بعد إعفاء وسيم يوسف من إمامة جامع الشيخ زايد
وقالت الإدارة على حسابها على موقع إنستغرام إن يوسف أصبح خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.
. . مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعلن أنه بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول فإنه لم يعد بعد الآن إماما وخطيباً لمركز جامع الشيخ زايد الكبير . . . Sheikh Zayed Grand Mosque Centre announced that after Waseem Yousef being designated as the preacher of Sheikh Sultan Bin Zayed The First Mosque, He is no more the Imam and Preacher of Sheikh Zayed Grand Mosque Centre. ________________________________________ #جامع_الشيخ_زايد_الكبير #مركز_جامع_الشيخ_زايد_الكبير #الإمارات #أبوظبي #عام_الاستعداد_للخمسين #وسيم_يوسف #Sheikh_Zayed_Grand_Mosque #SZGMC #AbuDhabi #UAE #InAbudhabi #VisitAbudhabi #GrandMosqueAbudhabi #Mosque #Capture #PhotographyDaily #PhotographyIsLife #Photography #Camera #Composition #Visuals #ThroughTheLens #Moment #Tolerance #towardsthenext50
A post shared by SZGM جامع الشيخ زايد الكبير (@szgmc_ae) on
وقبل أيام، قال وسيم يوسف على حسابه على تويتر إنه تم تعيينه "خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، إضافة لمهامه".
وأضاف يوسف "شكرا قيادتي وشكرا لولاة الأمر حفظهم الله على هذه الثقة الغالية".
قرار بتعيين د. وسيم يوسف اضافة لمهامه، خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول رحمه الله..— د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) January 31, 2020
• شكرا قيادتي و شكرا لولاة الأمر حفظهم الله على هذه الثقة الغالية
وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار، الذي وصفوه بأنه قرار صائب وعقاب للداعية المثير للجدل الذي تمادى في الكثير من القضايا الدينية وأثار جدلا واسعا بسبب آرائه وتغريداته التي تمس قيم الدين وعادات ومبادئ المجتمع الإسلامي ونشر الفتنة والإساءة للشعوب الخليجية.
لا تسوي لنفسك شو يا #وسيم_يوسف فقد تم إبعادك عن مسجد الشيخ زايد الله يرحمه لخطيب بالإسم في مسجد الشيخ سلطان مع 5 خطباء آخرين وسيأتي دورك للخطبة كل ست أسابيع بخطبة مكتوبة من الأوقاف #وصلت #أخوكم #طرشوله pic.twitter.com/WgIsjdUZI3— 👑 نادية سلطان 👑👸🏻 حفيدة الملوك 👸🏻 (@nadia__sultan) January 31, 2020
انت لو فهمت معنى القرار ، چان ركبت الطيارة ورجعت عند ولي امرك السابق .. https://t.co/1Q7UwdWROl— حمد الشامسي (@ALshamsi789) January 31, 2020