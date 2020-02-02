الإمارات
الأحد 2 فبراير 2020 20:12

الإمارات: جدل واسع بعد إعفاء وسيم يوسف من إمامة جامع الشيخ زايد

الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف
مواقع التواصل
أكدت إدارة مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي أن وسيم يوسف "لم يعد إماما وخطيبا للجامع".

وقالت الإدارة على حسابها على موقع إنستغرام إن يوسف أصبح خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعلن أنه بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول فإنه لم يعد بعد الآن إماما وخطيباً لمركز جامع الشيخ زايد الكبير . . . ‏‪Sheikh Zayed Grand Mosque Centre announced that after Waseem Yousef being designated as the preacher of Sheikh Sultan Bin Zayed The First Mosque, He is no more the Imam and Preacher of Sheikh Zayed Grand Mosque Centre.‬ ________________________________________ #جامع_الشيخ_زايد_الكبير #مركز_جامع_الشيخ_زايد_الكبير #الإمارات #أبوظبي ⁠ #عام_الاستعداد_للخمسين #وسيم_يوسف ‏#Sheikh_Zayed_Grand_Mosque #SZGMC #AbuDhabi #UAE #InAbudhabi #VisitAbudhabi #GrandMosqueAbudhabi #Mosque #Capture #PhotographyDaily #PhotographyIsLife #Photography #Camera #Composition #Visuals #ThroughTheLens #Moment #Tolerance #towardsthenext50

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وقبل أيام، قال وسيم يوسف على حسابه على تويتر إنه تم تعيينه "خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، إضافة لمهامه".

وأضاف يوسف "شكرا قيادتي وشكرا لولاة الأمر حفظهم الله على هذه الثقة الغالية".

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار، الذي وصفوه بأنه قرار صائب وعقاب للداعية المثير للجدل الذي تمادى في الكثير من القضايا الدينية وأثار جدلا واسعا بسبب آرائه وتغريداته التي تمس قيم الدين وعادات ومبادئ المجتمع الإسلامي ونشر الفتنة والإساءة للشعوب الخليجية.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
وسيم يوسف
الإمارات
جامع الشيخ زايد

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