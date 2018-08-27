الصراع في اليمن
الاثنين 27 أغسطس 2018 20:31

الإمارات تنفي قصف مطار دبي من قبل الحوثيين

هيئة الطيران المدين الإماراتية نفت ما تداولته وسائل إعلام تابعة للحوثيين
نفت هيئة الطيران الإماراتية ما تداولته وسائل إعلام تابعة للحوثيين باستهداف مطار دبي بطائرة مسيرة.
أبرز التطورات:
  • هيئة الطيران المدني قالت إن حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي.
  • قناة المسيرة التابعة للحوثيين قالت إن هجوما نوعيا على مطار دبي الدولي تم بطائرة مسيرة من طراز "صماد3".
  • القناة قالت إن العملية أتت بعد رصد ومعلومات استخباراتية دقيقة.
  • وأشارت إلى أن مطار دبي الدولي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كليو متر.
  • وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها دبي العاصمة الاقتصادية للإمارات.
  • وقالت القناة إن الحوثيين شنوا في يوليو/ حزيران الماضي عدة غارات على مطار أبو ظبي الدولي.
  • تشارك الإمارات مع السعودية في تحالف لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة في اليمن.
  • خلفت الغارات السعودية الإماراتية في اليمن آلاف الضحايا من المدنيين.
  • انتقدت هيومان رايتس ووتش الهجمات التي تقوم بها السعودية والإمارات في اليمن.
المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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اليمن
الإمارات
مطار دبي
السعودية
الحوثيين
التحالف السعودي الإماراتي

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