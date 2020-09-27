الإمارات
الأحد 27 سبتمبر 2020 13:08

الإمارات تمنع شاعرة من السفر لرفضها التطبيع

الشاعرة ظبية خميس رفضت التطبيع بين إسرائيل والإمارات ودول الخليج العربي
وسائل التواصل
أعلنت شاعرة إماراتية شهيرة، الأحد، منعها من السفر بقرار من حكومة أبو ظبي، على خلفية مواقفها الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

وقالت الشاعرة والكاتبة القصصية ظبية خميس، عبر حسابيها على فيسبوك وتوتير، إنه تم منعها، السبت، من السفر عبر مطار دبي برحلة للقاهرة بقرار صادر من أبو ظبي دون إبداء أسباب ذلك.

وأضافت أن سبب المنع يرجع على الأغلب لمواقفي المعلنة ضد الصهيونية والتطبيع. وتابعت: "أخشى على حريتي وحياتي من التهديد والاعتقال".

وطالبت الأديبة العربية البارزة، الجميع بإيصال رسالتها إلى منظمات حقوق الإنسان في أي مكان، محملة حكومة الإمارات كامل المسؤولية عن أي قمع أو اعتقال أو اغتيال أو تصفية تتعرض لها.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ منع الكاتبة خميس من السفر بشكل واسع، كما أعلن عدد من الكتاب والشعراء التضامن معها ودعمها.

وقال الحقوقي الإماراتي عبد الله الطويل، عبر تويتر: "منع السفيرة السابقة والشاعرة ظبية خميس من السفر بقرار أمني لموقفها الرافض للتطبيع هذه دولة السعادة التي تدار بغطاء أمني وقمع للحريات ومصادرة الحقوق وتجريم حرية الرأي".

بدوره، قال الكاتب القطري هاني الخراز، في تغريدة له، إن الكاتبة الإماراتية ظبية خميس، تكاد تكون الإماراتية الوحيدة التي عبرت عن رفضها وإدانتها صراحة لاتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني من داخل الإمارات. اليوم تتعرض للمضايقة والمنع من السفر.

وغرد الكاتب العراقي جمال المظفر، عبر حسابه في تويتر، قائلا: "نتضامن مع الكاتبة الإماراتية ظبية خميس، ونحمل السلطات مسؤولية حمايتها".

وظبية خميس شاعرة وكاتبة قصصية إماراتية، درست العلوم السياسية في جامعة إنديانا عام 1980، وأتمّت دراسات عليا في جامعتي إكستر ولندن، ثم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وعملت نائبة مدير التخطيط في مدينة أبو ظبي، ثم مشرفة على البرامج الثقافية في تلفزيون دبي.

كما عملت دبلوماسية باحثة بجامعة الدول العربية منذ 1992 حتى 2010، وهي أول سفيرة إماراتية مثلت جامعة الدول العربية في الهند.

لا للتطبيع

وعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع علاقاتهما في 13 أغسطس/ آب الماضي، كتبت الشاعرة ظبية خميس، عبر تويتر: " يوم حزين وكارثي. لا للتطبيع بين إسرائيل والإمارات ودول الخليج العربي."

وأضافت: "إسرائيل هي عدو الأمة العربية بأسرها".

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين، في واشنطن اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، وسط رفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
تطبيع
منع من السفر
كاتبة

اقرأ أيضا

Thumbnail
"مفيش فلوس".. وزير التعليم المصري يتحدث عن أزمة تعيين 120 ألف معلم (فيديو)
Thumbnail
"مليون تحية للجلابية".. تضامن واسع على المنصات مع حراك القرى المصرية
Thumbnail
أستراليا: العالم بحاجة لمعرفة منشأ فيروس كورونا
Thumbnail
مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية
Thumbnail
ترمب يثير الجدل مجددا: الفائز في الانتخابات قد لا يُعرف قبل شهور

الأكثر قراءة

  1. شاهد: "صرار الليل" يهاجم الحرم المكي بأعداد هائلة
  2. شاهد: فيل تنمو ناباه لأسفل في حالة نادرة بماليزيا
  3. بابا الفاتيكان: الروهينغيا "أبكوني" ودفاعي عنهم وصل لقادة ميانمار
  4. مورينيو يثير جدلا بتجسسه على خطة الفريق المنافس
  5. وزير الدفاع اليمني يستنفر الجيش لاستعادة دوره