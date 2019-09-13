الإمارات
الجمعة 13 سبتمبر 2019 16:42

الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها من دون تحديد المكان

قوات إماراتية خلال استعراض جنوب اليمن
الجزيرة - أرشيف
أعلنت الإمارات، الجمعة، مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية "أثناء أدائهم واجبهم في أرض العمليات".
التفاصيل:
  • وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) التي نقلت النبأ عن القيادة العامة للقوات المسلحة، لم تحدد مكان الحادث.
  • يٌرجح أن يكون الحادث في اليمن؛ حيث تعد الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف مع السعودية والذي يقود عمليات مسلحة ضد الحوثيين منذ 4 أعوام ونصف العام.
  • كان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا تظهر حادثا يقال إنه لاصطدام آلية إماراتية عسكرية في منطقة الضلعة بمحافظة شبوة جنوب اليمن يوم ٨ من سبتمبر/أيلول الجاري.
  • تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب الذي قام بانقلاب في العاصمة المؤقتة عدن على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في أغسطس/ آب الماضي.
  • مواقع التواصل
صور تداولها نشطاء للحادث (مواقع التواصل)
خلفيات:
  • منذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف السعودي الإماراتي القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
  • أدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي.  
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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