الإمارات
السبت 12 أغسطس 2017 00:08

الإمارات تعلن مقتل 4 من جنودها باليمن

مروحية إماراتية
أرشيف
أعلنت الإمارات الجمعة مقتل أربعة من جنودها في اليمن بعد ارتطام طائرتهم الهليكوبتر بالأرض أثناء هبوطها اضطراريا بعد إصابتها بخلل فني.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن القيادة العامة للقوات المسلحة قولها إن الجنود لقوا حتفهم "أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن".

والإمارات جزء من تحالف تقوده السعودية وينفذ عمليات عسكرية ضد حركة الحوثيين المسلحة منذ 2015 لمحاولة إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة في اليمن.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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