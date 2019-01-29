الثلاثاء 29 يناير 2019 18:31
الإمارات تشتكي قطر في منظمة التجارة العالمية
أعلنت الإمارات، الثلاثاء، أنها تقدمت بشكوى في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، إثر حظر الدوحة لبيع منتجاتها في الأسواق، في تصعيد جديد للأزمة بين الدولتين.
التفاصيل:
- بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية قال "تعتبر الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية" لأن الدوحة شرعت في إجراءات تسوية نزاعات ضد الدول المقاطعة لها.
- الوكالة الإماراتية أضافت: "تأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية".
- الوكالة الإماراتية استطردت: أن قطر و "برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، حافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات".
خلفيات:
- العلاقات مقطوعة بين الإمارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017 حيث تتهمها بـ"دعم الإرهاب" والتقرب من إيران.
- قطر تنفي هذه الاتهامات، لكن النزاع بين الطرفين مستمر منذ 18 شهرا ولم تظهر مؤشرات على قرب تسويته.
- الدوحة تقدمت بشكوى في منظمة التجارة العالمية في أغسطس/ آب2017 مؤكدة أنها ضحية "حصار غير قانوني" من الدول المقاطعة لها.
- الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط النقل مع قطر منذ يونيو حزيران 2017.
- في يوليو تموز 2017، قدمت قطر شكوى واسعة النطاق أمام منظمة التجارة للطعن على المقاطعة التجارية التي فرضتها الإمارات والسعودية والبحرين. ومازالت هذه القضية قائمة.
- قطر اتهمت تلك الدول باختراق القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، خاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، إضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.
المصدر
وكالات
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