الأربعاء 15 مايو 2019 17:21
الإمارات تسجن 6 لبنانيين لتشكيل "خلية تابعة لحزب الله"
ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محكمة إماراتية قضت الأربعاء بسجن ستة لبنانيين، أربعة منهم بالسجن المؤبد، بتهمة "تشكيل خلية إرهابية تابعة لجماعة حزب الله في لبنان".
التفاصيل
- الوكالة: محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكمت بالسجن لمدة عشر سنوات على اثنين من المتهمين وبرأت خمسة آخرين.
- كانت وسائل الإعلام الإماراتية قد ذكرت في وقت سابق أن المجموعة متهمة بالتخطيط لتفجير "منشأة حيوية" في الإمارات بناء على أوامر حزب الله.
- أصدرت محكمة إماراتية في عام 2016 حكما بسجن سبعة أشخاص لمدد تصل إلى المؤبد لتشكيل خلية مرتبطة بحزب الله.
انتقادات حقوقية
- منظمة العفو الدولية قالت إن المحاكمة تمت بشكل جائر.
- المنظمة: المحكمة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة برأت خمسة لبنانيين آخرين في القضية ذاتها.
- المنظمة: شملت التهم "تشكيل خلية إرهابية، والتخطيط لهجمات إرهابية في الإمارات العربية المتحدة، بناء على أوامر من حزب الله في لبنان".
- لين معلوف مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط في المنظمة: غياب الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة - من ضمنها عدم السماح بالتواصل مع محامين - يجرد محاكمة اليوم من أي مصداقية أو ثقة.
- معلوف: تم عزل الرجال الثمانية في الحبس الانفرادي لأكثر من عام - وهذا في حد ذاته يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب.
- معلوف: الرجال الثمانية مُنعوا من الاتصال بمحاميهم منذ بداية المحاكمة، وزعم بعضهم أنهم تعرضوا للتعذيب من أجل التوقيع على "ما يسمى بالاعترافات".
- دعت المنظمة إلى التحقيق في مزاعم التعذيب "وإلغاء الأحكام غير الموثوقة بحق الثلاثة" الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن.
خلفيات
- أوقف اللبنانيون الثمانية في الإمارات، وجميعهم ينتمون إلى المذهب الشيعي، بين ديسمبر/كانون الأول 2017 وفبراير/شباط 2018، حيث كانوا يعيشون ويعملون لأكثر من 15 عاما، وبينهم سبعة يعملون في مجموعة "طيران الإمارات".
- وُجهت لهم اتهامات في فبراير شباط بتشكيل "خلية إرهابية تابعة لجماعة حزب الله" التي تدعمها إيران.
- بدأت محاكمة الثمانية في فبراير/شباط الماضي.
- كان المدعي العام في الإمارات قد وجه في 27 فبراير/شباط في الجلسة الثانية من المحاكمة "تهما بتأليف خلية إرهابية متصلة بحزب الله اللبناني"، بحسب بيان سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
- نقلت هيومن رايتس ووتش عن أقارب المتهمين قولهم "ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف".
- فرض حزب الله نفسه في لبنان كقوة سياسية رئيسية ودخل الحكومة في 2005 للمرة الأولى، كما أنه الطرف اللبناني الوحيد الذي احتفظ بسلاحه بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 خاصة في جنوب لبنان.
- تعتبر الإمارات حزب الله "منظمة إرهابية".
- في 2015، قررت دولة الامارات ترحيل سبعين لبنانيا عن أراضيها، معظمهم من الشيعة، بعد ست سنوات من ترحيل عشرات آخرين عاشوا لسنوات طويلة على أراضيها للاشتباه كذلك بعلاقتهم مع حزب الله.
- لا تتهاون الإمارات مع الانتقاد العلني لسياساتها أو أسرها الحاكمة، وتخوض حربا ضد الإسلام السياسي.
المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
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