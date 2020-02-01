فيروس كورونا المستجد
السبت 1 فبراير 2020 19:51

الإمارات تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات اليوم السبت عن تشخيص حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حالات الإصابة في الإمارات إلى خمس حالات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية(وام) إن الحالة الجديدة لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية.

وأضافت أن الحالة تتلقى العلاج اللازم، ووضعها الصحي مستقر وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا المستجد
الإمارات

اقرأ أيضا

Thumbnail
تعرف على أبرز صفقات سوق الانتقالات الشتوية في الساحرة المستديرة
Thumbnail
كيف تضارب الموقف المصري من "صفقة القرن" الأمريكية للسلام؟

الأكثر قراءة

  1. تعرف على أبرز صفقات سوق الانتقالات الشتوية في الساحرة المستديرة
  2. كيف تضارب الموقف المصري من "صفقة القرن" الأمريكية للسلام؟
  3. "قراصنة" يخترقون موقع وزارة الصحة المصرية
  4. الإمارات تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
  5. تعرف كيف أثر فيروس كورونا على شركات النفط العملاقة؟