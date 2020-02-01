السبت 1 فبراير 2020 19:51
الإمارات تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة في الإمارات اليوم السبت عن تشخيص حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حالات الإصابة في الإمارات إلى خمس حالات.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية(وام) إن الحالة الجديدة لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية.
وأضافت أن الحالة تتلقى العلاج اللازم، ووضعها الصحي مستقر وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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