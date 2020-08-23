الإمارات واليمن
الأحد 23 أغسطس 2020 23:02

الإمارات تجند يمنيين للقتال ضد حكومة الوفاق في ليبيا.. إليك التفاصيل

صورة لمن قال الحسني إنهم مرتزقة يمنيون في طريقهم لليبيا
فيسبوك
كشف قيادي في "المقاومة الجنوبية" التابعة للحكومة اليمنية، الأحد، عن تجنيد الإمارات يمنيين للقتال ضد حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وقال عادل الحسني، القيادي البارز في "المقاومة الجنوبية" (مجموعة مسلحة موالية للحكومة قاتلت الحوثيين جنوبي اليمن)، عبر حسابيه في "تويتر" و"فيسبوك" إن الإمارات جندت 40 يمنيا للقتال ضد حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وأضاف: "الإمارات أخذت 40 مجندا يمنيا إلى ليبيا للقتال هناك مع مرتزقة شركة فاغنر الروسية".

وذكر أن "هؤلاء تم نقلهم إلى مدينة سرت الليبية للقتال كمرتزقة، وتعطي الإمارات كل مجند منهم مبلغ 5 آلاف ريال سعودي (نحو 1300 دولار) شهريا".

وأوضح الحسني أن "المجندين ينتمون إلى مناطق يمنية جنوبية في محافظتي الضالع ولحج".

ونشر الحسني صور عدة لمن قال إنهم ضمن المجموعة.

وقال الحسني: "الإمارات تتعامل مع أدواتها في اليمن كعملاء حتى تخرجهم يقاتلوا خارج البلاد، في انتهاك للقانون الدولي".

ولم تعلق السلطات الإماراتية أو اليمنية على ما ذكره الحسني.

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا عن "تورط" أبوظبي، في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا ضمن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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