الإمارات
الأربعاء 7 يونيو 2017 10:49

الإمارات تجرّم "التعاطف" مع قطر

أعلن النائب العام الإماراتي حظر نشر أي تعبير عن التعاطف مع قطر، محذرا من أن المخالف سيواجه عقوبة بالسجن لما يصل إلى 15 عاما.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية عن النائب العام حمد سيف الشامسي  قوله إن "إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم".

وأشار الشامسي إلى أن النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي ما وصفها بهذه الجرائم، مشددا على أن هذا القرار اتخذ للحفاظ على الأمن القومي لدولة الإمارات ومصالحها العليا ومصالح شعبها.

ومنذ نشوب الخلاف الدبلوماسي عبر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن مواقف مؤيدة لقطر.

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد أعلنت فجر يوم الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية  مع الدوحة، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع قطر.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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النائب العام

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