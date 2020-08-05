الإمارات
الأربعاء 5 أغسطس 2020 20:57

الإمارات: اندلاع حريق هائل في سوق شعبي بإمارة عجمان (فيديو)

اندلع حريق هائل، اليوم الأربعاء، في سوق شعبي (السوق الإيراني) بالمنطقة الصناعية بإمارة عجمان.

وقالت صحف محلية إماراتية إن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على مكافحة حريق "متطور" في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

وأضافت أن إدارة الدفاع المدني الصحيفة نفذت عملية إخلاء مستشفى عجمان التخصصي كإجراء وقائي؛ نظرًا لقربه الشديد من موقع الحريق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد ألسنة لهب ودخان كثيف.

حريق في السوق الإيراني بإمارة عجمان الإماراتية
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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