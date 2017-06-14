الأربعاء 14 يونيو 2017 23:42
الإليزيه: ماكرون سيستقبل أمير قطر وولي عهد أبو ظبي
أعلن قصر الإليزيه مساء الأربعاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم حاليا بزيارة إلى المغرب سيعقد في باريس في أواخر حزيران/يونيو الجاري لقاءين منفصلين
مع كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيعقد هذين اللقاءين في الأسبوع الأخير من حزيران/يونيو وذلك في إطار الجهود التي يبذلها لتهدئة التوتر في المنطقة حيث قطعت عدة دول على رأسها السعودية والإمارات علاقاتها مع قطر.
المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
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