دراسة
الأربعاء 1 مايو 2019 11:06

الإكثار من تناول الأرز يساعد في محاربة السمنة!

كشفت دراسة يابانية حديثة عن أن الإكثار من تناول الأرز يمكن أن يمنع السمنة، بخلاف المعتقد الشائع.
تفاصيل الدراسة:     
  • الدراسة أوضحت أنه تبين أن معدلات السمنة كانت منخفضة في المناطق التي تتبع حمية غذائية على غرار الأسلوب الياباني أو الآسيوي بشكل يعتمد على الأرز، بخلاف الدول التي يقل فيها استهلاك الأرز، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.
  • الدراسة التي شملت 136 دولة، أشارت إلى أن مجرد زيادة متواضعة في تناول الأرز بمقدار 50 غرامًا للشخص في اليوم، يمكن أن تحد من السمنة في العالم بنسبة 1% (أي من 650 مليون شخص يعانون من السمنة إلى 643.5 مليون).
  • البروفيسور توموكو إيامي، التي قادت فريق البحث، قالت إن الباحثين لاحظوا تراجع معدل السمنة لدى الدول التي تعتمد على تناول الأرز بشكل رئيسي.
  • توموكو: من ثم، فإن الحمية الغذائية اليابانية أو الآسيوية المعتمدة على الأرز تساعد في منع السمنة.

  • قائدة فريق البحث أوضحت أن الأرز نبات قليل الدسم، وأن الألياف والمواد الغذائية والمركبات النباتية في الحبوب الكاملة تساعد في إكساب الشخص شعورًا بالشبع ومن ثم تجعله يحد من الإفراط في تناول الطعام.

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
دراسة يابانية
السمنة
محاربة
الأرز
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