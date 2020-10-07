مقتل جورج فلويد
الأربعاء 7 أكتوبر 2020 23:31

الإفراج بكفالة عن الشرطي الأمريكي قاتل جورج فلويد

الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس
الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس
مواقع التواصل
أفرج، الأربعاء، بكفالة قدرها مليون دولار عن الشرطي ديريك شوفين، المتهم الرئيس في قضية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي أطلقت وفاته حركة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة.

وسيحاكم ديريك شوفين الشرطي الأبيض البالغ 44 عاما في مارس/ آذار إلى جانب ثلاثة زملاء سابقين له متهمين بالتواطؤ في قضية مقتل فلويد في مينيابوليس، والتي تسببت بأكبر تظاهرات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة منذ ستينات القرن الماضي.

وصوّر شوفين في 25 مايو/ أيار الماضي وهو يضغط بركبته على عنق فلويد الموثق اليدين لفترة طويلة ما تسبب بوفاته اختناقا. وعرض المقطع لمصور عبر الإنترنت ما أثار صدمة عالمية.

وساهم توقيفه بعد أربعة أيام على ذلك في تهدئة الوضع في مدينة مينيابوليس الكبيرة في شمال الولايات المتحدة التي شهدت أعمال شغب لعدة أيام.

وكان ديريك شوفين منذ ذلك الحين موقوفا في سجن في مينيسوتا غادره فقط للمثول أمام أحد القضاة في 11  سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقد مثل معه المتهمون الآخرون إلكسندر كونغ وتوماس ين وتو ثاو الذين أفرج عنهم بكفالة بعد عدة أسابيع.   

المتهمون بقتل جورج فلويد


وطالب الأربعة بوقف الملاحقات في حقهم مشددين على أنهم استخدموا قوة متناسبة مع شخص كان يقاوم عملية توقيفه. وقال محامي ديريك شوفين في وثائق رفعت إلى المحكمة إن جورج فلويد "توفي على الأرجح من جرعة زائدة من مخدر الفنتانيل".

وأثار هذا الأمر غضب عائلة جورج فلويد، وقال شقيقه فيلونيز فلويد "توفي بسبب ركبة ضغطت على عنقه وهذا ما أظهره التشريح".

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية

اقرأ أيضا

Thumbnail
أمين عام الناتو: نجحنا في جمع تركيا واليونان تحت مظلة الحلف
Thumbnail
نحو 115 مليون شخص يغرقون في فقر مدقع خلال 2020
Thumbnail
شاهد: شركة صينية تُهدي موظفيها 4116 سيارة جديدة.. ما السبب؟
Thumbnail
من هو بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الجديد؟
Thumbnail
فرنسا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. والفيروس يتوحش عالميا

الأكثر قراءة

  1. في روما.. دليل للخدمات المجانية للمشردين
  2. شاهد: إيسكو يقود ريال مدريد للفوز بهدفين على إسبانيول
  3. ترمب يعلن عن موعد اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية
  4. برقم قياسي جديد.. أمريكا أكبر منتج للنفط في العالم
  5. عام في القصر: أسرار تنشر لأول مرة عن الرئيس مرسي [الحلقة 11]