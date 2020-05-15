مصر
الجمعة 15 مايو 2020 23:55

الإفتاء للمصريين بالخارج: ارسلوا زكاتكم لتنمية الوطن.. ومغتربون يردون

دكتور شوقي علام، مفتي مصر
مواقع التواصل
نشر حساب دار الإفتاء المصرية تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة، أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وجاء في تغريدة دار الإفتاء أن إرسال المصريين بالخارج زكاتهم إلى بلدهم يسهم بفعالية في تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده.

وأشارت التغريدة إلى أن تدفق الأموال يؤثر على اقتصاد الدول وتنمية المجتمعات، فضلًا عن دعم مرحلة البناء التي تمر بها مصر. 

واختُتِمت تغريدة دار الإفتاء المصرية بأن حب الوطن من الإيمان، وهو معنى شرعي مقاصدي معتد به شرعًا.

وتباينت ردود أفعال المصريين مع تغريدة دار الإفتاء؛ فمنهم من تساءل عن وضع المصريين بالخارج: هل هم مُرحّبٌ بهم؟ أم أنهم مكروهون؟

ويأتي هذا التساؤل بعد أزمة المصريين العالقين بالخارج، وتقاعس الحكومة المصرية عن إعادتهم لذويهم، ورفض استقبال بعضهم بدعوى تعليق الطيران جراء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستغرب آخرون التغريدة من الأساس، مستنكرين أن يكون هذا دور دار الإفتاء، ووصفها بعضهم أنها تحولت لمجرد "بوق" للنظام المصري.

في حين، طالب مغتربون دار الإفتاء بإرسال الزكاة إليهم في الغربة، لا سيَّما بعد ظروفهم الصعبة خلال المدة الحالية.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب قد هاجم المصريين بالخارج، وذلك على خلفية تردي أوضاع أماكن الحجر الصحي، قبل أن يُتداول مقطع فيديو لنجله في الحجر الصحي على حساب صندوق "تحيا مصر".

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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