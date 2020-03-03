مصر وتركيا
الثلاثاء 3 مارس 2020 11:49

الإفتاء المصرية تهاجم العملية التركية في سوريا.. وناشطون يردون

انتشال جثمان مدني قتل في غارة للنظام السوري على معرة مصرين في إدلب
انتشال جثمان مدني قتل في غارة للنظام السوري على معرة مصرين في إدلب
غيتي
هاجمت دار الإفتاء المصرية العملية العسكرية التركية في إدلب، مشيرة أن التصعيد التركي في الأراضي السورية "يخدم مصالح الجماعات والتنظيمات الإرهابية".

وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان على صفحتها الرسمية "إن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية يمثل انتهاكًا صريحًا وصارخًا للشرعية والقانون الدوليين، خاصة في ظل تدني الأوضاع الإنسانية وانتشار الأمراض والأوبئة وعدم توافر الأدوية في الأراضي السورية".

ولم يشر المرصد أو يدن في بيانه العمليات العسكرية للنظام السوري والقوات الروسية والميليشيات التابعة لإيران، والتي أدت إلى مقتل مئات المدنيين في إدلب ونزوح مئات الآلاف.

وحذر المرصد من "تداعيات الأطماع التركية في المنطقة العربية في ظل صمت المجتمع الدولي بما يعمق الصراع الدائر في كلٍّ من سوريا وليبيا ويدخل المنطقة كلها في موجة جديدة من الإرهاب والعنف والفوضى".

وأوضح المرصد أن "تركيا ما زالت تعوِّل على جماعة الإخوان في إحياء مشروعها الإمبراطوري التوسعي في الشرق الأوسط، فبعد أن فشلت تركيا في استخدام الطابور الخامس من الإخوان المسلمين في مصر من أجل زعزعة الاستقرار في البلاد للسيطرة عليها، وجدت ضالتها المنشودة في الجماعات الإرهابية في سوريا وفي جماعة الوفاق الليبية المنحلة".

ودعا المرصد إلى ضرورة الوقوف بحزم أمام "المخططات التركية الشيطانية التي تغذي الإرهاب وتنشر الفساد في الأرض، والتصدي للأطماع التركية اللامحدودة التي تنذر بالتصعيد الإقليمي".

بيان دار الإفتاء المصرية قوبل بسخرية على منصات التواصل، وأشار مغردون إلى أن مرصد الفتاوى التكفيرية لم ينتبه لممارسات نظام بشار الأسد والروس، وخرج بعد صمت طويل ليدين العملية التركية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري.

المصدر
الجزيرة مباشر
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