سوريا
السبت 10 يونيو 2017 16:09

"الإغاثة التركية" تُفطّر 10 آلاف يتيم في سوريا يوميا

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، اليوم السبت، أن أكثر من 10 آلاف يتيم يستفيدون يوميًّا من المطابخ التي أعدّتها في سوريا.

وقال سليم طوسون، المسؤول الإعلامي في مكتب المنظمة بولاية هطاي جنوبي البلاد، في بيان، إن "الهيئة مستمرة في إيواء اليتامى السوريين"، وأضاف "نواصل تقديم المساعدات للعديد من المناطق في سوريا".

وأشار طوسون، إلى أن "عدد الأشخاص الذين تصل إليهم الهيئة في سوريا ارتفع مع حلول شهر رمضان".

وأكد أن "العديد من الناس كانوا يعانون من صعوبة الوصول للمستلزمات التي كانوا يحتاجونها من أجل إعداد الإفطار".

وأوضح طوسون، أن "الهيئة قامت بسد هذه الاحتياجات عبر المطابخ التي أعدّتها في العديد من المناطق السورية".

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
أيتام
تركيا
إغاثة

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