مونديال روسيا
الاثنين 4 يونيو 2018 14:55

الإعلان عن التشكيلة النهائية لمنتخب مصر في المونديال

هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم - أرشيفية
أعلن هيكتور كوبر مدرب مصر تشكيلة من 23 لاعبا اليوم الاثنين للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر.

وتبدأ مصر مشوارها في المجموعة الأولى أمام أوروجواي يوم 15يونيو حزيران قبل أن تواجه روسيا صاحبة الأرض والسعودية.

وانضم محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، لتشكيلة كوبر رغم تعرضه لإصابة في كتفه مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوربا الشهر الماضي ووسط تكهنات حول موعد عودته.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس مرمى: عصام الحضري (التعاون) محمد الشناوي (الأهلي) شريف إكرامي (الأهلي).

مدافعون: أحمد فتحي (الأهلي) أحمد المحمدي (أستون فيلا) عمر جابر (لوس أنجلوس) محمد عبد الشافي (الفتح السعودي) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) سعد سمير (الأهلي) علي جبر (وست بروميتش ألبيون) أيمن أشرف (الأهلي) محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

لاعبو الوسط: سام مرسي (ويجان) محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي) عبد الله السعيد (الأهلي السعودي) محمد النني (أرسنال) طارق حامد (الزمالك) محمود عبد المنعم "كهربا" (الاتحاد السعودي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا) رمضان صبحي (ستوك سيتي) عمرو وردة (أتروميتوس).

مهاجمون: محمد صلاح (ليفربول) مروان محسن (الأهلي).

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
المنتخب المصري
هيكتور كوبر
كأس العالم 2018
مونديال روسيا

اقرأ أيضا

Thumbnail
أركان الطغيان.. ثنائية التمييز والترويض!
Thumbnail
عام على الحصار الظالم لقطر!

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم