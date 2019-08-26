الاثنين 26 أغسطس 2019 11:57
الإسفلت الأزرق.. مشروع لخفض حرارة الطرق في قطر
نفذت هيئة الأشغال العامة في قطر "أشغال"، مشروعاً يهدف إلى تخفيض درجة حرارة الإسفلت، على الطرقات في العاصمة الدوحة، والتي تتخطى في بعض الأحيان 50 درجة مئوية صيفاً.
تفاصيل المشروع
- التجربة التي يستغرق تنفيذها 18 شهراً، أطلقت في 19 أغسطس/آب الجاري.
- مشروع "الإسفلت المبرد" يعكس الأشعة فوق البنفسجية ويمتص الإشعاع الشمسي، ما يساهم في خفض درجة الحرارة بشكل عام.
- تعتمد التجربة على طبقة من الإسفلت المبرد بسماكة تصل إلى مليمتر، ما يساهم في امتصاص نحو 9% من ضوء الشمس.
توفير للكهرباء
- الباحث في معهد قطر للأبحاث، حسام المير، قال إن المشروع يساهم بشكل حقيقي في الحد من استهلاك الكهرباء.
- أضاف أن تكييف الهواء يشكل حوالي 70% من المنازل، معتبراً الابتكار خطوة إيجابية في التعامل مع تحديات الحياة في الصحراء.
- يتم اختبار المواد على طريق طوله 200 متر بالقرب من سوق واقف، و200 متر من مسارات المشاة والدراجات، أمام منطقة كتارا الثقافية.
- تعتبر المنطقتان مقصداً سياحياً شهيراً في العاصمة القطرية.
تجربة ناجحة
- تم فتح الطرق أمام حركة المرور لبدء اختبار فعالية المواد وقياس نجاح هذه التجربة وتطبيقها الرسمي على شبكة الطرق في جميع أنحاء البلاد.
- استناداً إلى نتائج المشروع التجريبي، ستتحدد قابليته للتطبيق على نطاق أوسع.
- من المتوقع أن تقلل "الطرق الزرقاء" درجات الحرارة داخل المدينة، وتجعل الأوضاع متقبلة بدرجة أكبر من قبل المشاة.
- هيئة الأشغال العامة، قالت إن درجات الحرارة، على سطح الطريق المطلي باللون الأزرق، انخفضت فعلاً إلى 57 درجة مئوية، مقارنة بسطح الأسفلت الأسود الذي سجل 65 درجة مئوية خلال الرصد.
- تم تنفيذ تجربة مماثلة في كل من لوس أنجليس وطوكيو، في محاولة لتبريد الشوارع التي قد تتأثر بحرارة الصيف.
المصدر
الجزيرة مباشر
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