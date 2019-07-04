الخميس 4 يوليو 2019 12:44
الإخوان تنفي وفاة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة
نفى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين طلعت فهمي، أمس الأربعاء، خبر وفاة الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة.
خبر غير صحيح:
- فهمي قال في بيان: تؤكد جماعة الإخوان أن محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام بخير وأن الخبر المتداول عن وفاته غير صحيح".
- فهمي: ندعو الله أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يمتعه بتمام الصحة والعافية.
- مساء الثلاثاء الماضي، أعلنت وسائل إعلام مصرية مؤيدة للنظام وفاة عزت بمستشفي خارج مصر، وسط تداول لأنصار النظام عبر موقع "تويتر" لتلك الأنباء.
وتولى محمود عزت النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، منصب القائم بأعمال المرشد 20 أغسطس/آب 2013، عقب القبض على مرشد الجماعة محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى آنذاك.
ومنذ ذلك الوقت لم تعلن الجماعة عن مكان وجوده أو حالته الصحية أو كيفية إدارته للجماعة.
يشار إلى أن عزت القيادي الأبرز بالجماعة الذي لم تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إليه رغم توقيفها لمئات القيادات وآلاف الكوادر والأنصار منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والذي وافته المنية في 17 يونيو/ حزيران الماضي أثناء محاكمته
من هو محمود عزت؟
- ولد في 13 أغسطس 1944م بمصر الجديدة بالقاهرة، ومتزوج، وله خمسة أولاد.
- أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق.
- ارتبط بالجماعة في محنتها مع السلطات المصرية بالستينات، حيث تعرَّف على الإخوان سنة 1953، وانتظم في صفوفها عام 1962، ثم اعتُقل سنة 1965م، وحُكِم عليه بعشر سنوات وخرج سنة 1974، وفق الموسوعة التاريخية للإخوان الرسمية المعروفة باسم "إخوان ويكي".
- اختير عضوًا في مكتب الإرشاد (أعلى هيئة بالجماعة) سنة 1981م.
- بخلاف سجنه في الستينات، اعتقلته السلطات المصرية عدة أشهر في 1993 في قضية مرتبطة بتنظيم الإخوان، قبل أن يعود للسجن بعد عامين، بحكم بالسجن 5 سنوات، لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة رقابية)، واختياره عضوًا في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000م.
- بعيدا عن الرواية الرسمية عن شخصيته، فمحمود عزت، عرفته الصحف المصرية بأنه الرجل الأقوى داخل تنظيم الإخوان، وهو عادة قليل الكلام مع الإعلام، وسط نفي للجماعة لتلك الصورة الذهنية التي أصر الإعلام على إلحاقها به.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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