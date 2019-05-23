"الأونروا" ترفض دعوة واشنطن لتفكيكها وغوتيريش يدافع عنها

مقر الأونروا في غزة غيتي

دافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "الدور الحساس الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

التفاصيل دعوة غوتيريش جاء على لسان المتحدث باسمه "ستيفان دوجاريك" في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

غوتيريش أعرب عن أمله في أن تواصل الدول الأعضاء تقديم المساعدة للأونروا من أجل ضمان قيامها بعملها.

المتحدث كان يعلق على الدعوة التي أطلقها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات في مجلس الأمن الدولي الأربعاء بشأن نقل خدمات "الأونروا" إلى الدول المستضيفة للاجئين.

دوجاريك: ما أريد أن أقوله لكم الآن ليس رد فعل على ذلك (يقصد دعوة المبعوث الأمريكي بمجلس الأمن) نحن فقط نعيد تأكيد موقفنا،

دوجاريك: الأمين العام يثق تماما في الدور والعمل الحساس الذي تضطلع به الأونروا.

دوجاريك: التفويض الذي تعمل بموجبه الأونروا، هو تفويض حصلت عليه من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام يأمل أن تواصل هذه الدول تقديم المساعدة للأونروا حتى تتمكن من الاضطلاع بمهمتها.

الأربعاء، حث غرينبلات المجتمع الدولي على الإقرار بأن "نموذج الأونروا، خذل الشعب الفلسطيني". مدرسة للأونروا في فلسطين المحتلة وخلال نفس الجلسة لمجلس الأمن، حذّر المفوض العام للأونروا بيير كرينبول خلال مداخلة بالفيديو كونفرانس من توقف عملياتها بعد منتصف يونيو/حزيران المقبل جراء نقص التمويل. تصريحات بيير كرينول في مؤتمر صحفي بغزة: إن ما تملكه الوكالة من مال لا يكفي لإدارة عملياتها، بعد منتصف يونيو المقبل.

جدد رفضه للدعوة الأمريكية لتفكيك الوكالة الأممية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحميلها مسؤولية توقف جهود السلام.

نرفض أي اتهامات للأونروا بأنها مسؤولة عن فشل حل القضية سياسيا ونرفض أي اتهامات غير حقيقية ونعتبرها مضللة.

عندما اتخذت الولايات المتحدة قرار قطع المساعدات عن الأونروا عبرنا عن أسفنا لهذا القرار لأنه أثر فعلا على أكبر مؤسسة شريكة في العمل الإنساني.

لن نسمح على الإطلاق بأي محاولة لنزع الشرعية عن الأونروا.

الأونروا ليست مسؤولة عن زيادة أعداد اللاجئين واستمرار مشكلتهم،

المسؤول هو الوضع والفشل السياسي ولا يجب تسليط الأضواء على أن الأونروا هي المسؤولة عن ذلك.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تقول إن الأونروا ستستمر في تقديم خدماتها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

نناشد كل المانحين أن يحافظوا على مستوى الدعم الذي قدموه العام الماضي للأونروا حتى نتمكن من مواصلة تقديم الخدمات.

عمل الأونروا لا علاقة له بأي صفقة، في إشارة لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي قالت الولايات المتحدة أنها ستطرحها الشهر المقبل. فلسطينيون يحملون أجولة من الدقيق توزعها وكالة أونروا في قطاع غزة المحاصر خلفيات: الإدارة الأمريكية أعلنت في أغسطس/ آب 2018 وقف كل التمويل المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذي كان يقدر بنحو 300 مليون دولار.

تأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.