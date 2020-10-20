التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:51

الأولى من نوعها.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية دخول بلا تأشيرة

العلمين الإماراتي والإسرائيلي
مواقع التواصل
أكد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب وأبو ظبي، ستوقعان اتفاقية دخول بلا تأشيرة، اليوم الثلاثاء، ضمن زيارة وزيري المالية والاقتصاد الإماراتيان لإسرائيل، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

وهذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل والإمارات منذ التوقيع على معاهدة السلام في منتصف الشهر الماضي في الولايات المتحدة. 

ومن المقرر أن يصل إلى إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء وزيرا الاقتصاد والمالية الإماراتيان في زيارة رسمية تستمر ساعات عدة، سيجتمعان خلالها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الخارجية والمالية والاقتصاد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه، وبسبب جائحة كورونا، سيعقد اللقاء في مطار بن غوريون الدولي.

وسيوقع نتنياهو مع وزير المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير عدة اتفاقيات في مجالات الطيران والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

واعتمد مجلس وزراء الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الإثنين، قرارا  بالمصادقة على "الاتفاق الإبراهيمي للسلام"، وهي معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

كما وجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

 والإثنين أيضا استقبل عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وسلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، في أبو ظبي، وفدا برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين.

وتم على هامش الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الإمارات الوطنية  القابضة وشركة "فورتيفاي" الإسرائيلية، وكذلك بين مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومركز إسحاق رابين.  

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على المعاهدة مع الإمارات بعد موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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التطبيع بين الامارات واسرائيل
وفد إماراتي
زيارة إسرائيل
تأشيرة دخول

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