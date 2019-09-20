الجمعة 20 سبتمبر 2019 23:45
الأهلي يهزم الزمالك 3-2 ويتوج بكأس السوبر المصرية
توج الأهلي بطل الدوري بلقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة 11 في تاريخه بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك بطل الكأس 3-2 بفضل هدفين من النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق.
الأهلي يهزم الزمالك ويتوّج بالسوبر المصري
- وضع أجايي الأهلي في المقدمة في الدقيقة 19 بعد أن استقبل ركلة ركنية بتسديدة صاروخية في شباك محمد عواد حارس الزمالك.
- ضاعف حسين الشحات الغلة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد أن استقبل تمريرة عرضية من أحمد فتحي سددها قوية ليتصدى لها عواد قبل أن ترتد إلى الدفاع الذي أعادها إلى الشحات ليضعها في المرمى.
- بعد أربع دقائق من الشوط الثاني سجل أجايي الهدف الثاني له والثالث للأهلي بعد أن تلقى تمريرة قصيرة من رمضان صبحي واستدار ليضعها في الشباك.
- وقلص الزمالك الفارق بهدفين من ركلتي جزاء سجلهما محمود علاء.
- واستفاد مصطفى محمد لاعب الزمالك في الأولى من خطأ محمد الشناوي حارس الأهلي ضده في المنطقة في الدقيقة 63.
- وفي المرة الثانية احتسب الحكم مخالفة ضد حمدي فتحي لاعب الأهلي بعد أن عرقل إمام عاشور مهاجم الزمالك.
- هذه هي أول مواجهة محلية تقام بين الفريقين بحضور خمسة آلاف مشجع لكل ناد منذ 2011 حين التقيا لآخر مرة أمام مدرجات ممتلئة في القاهرة والبطولة الأولى للأهلي مع مدربه السويسري الجديد رينيه فايلر.
- الدوري المصري الممتاز ينطلق السبت، وسيلتقي الغريمان مجددا في الدوري يوم 19 من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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