كرة القدم
الخميس 10 أغسطس 2017 00:26

الأهلي يسحق "سموحة" برباعية ويضرب موعدًا مع المصري البورسعيدي بنهائي كأس مصر

النادي الأهلي المصري
تأهل فريق الأهلي، اليوم الأربعاء، لنهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم، ليضرب موعدًا مع المصري البورسعيدي في اللقاء الذي سيقام الشهر الجاري.

واكتسح الأهلي نظيره سموحة بأربعة أهداف دون رد في مباراة نصف النهائي للبطولة.

أحرز رباعية الأهلي النيجيري جونيور أجايي ووليد سيلمان (هدفين) وصالح جمعة في الدقائق 38 و40 و55 و66 من زمن المباراة.

وبعيدًا عن نتيجة المباراة النهائية للبطولة، بتأهل للأهلي للمباراة النهائية، ضَمن المصري التواجد في مباراة السوبر المصري.

وتنص لوائح الاتحاد المحلي على أن يكون طرفا السوبر بطلي الدوري والكأس، وإن كان بطل الدوري هو بطل الكأس يكون الطرف الثاني وصيف الكأس.

وتعد بطولة كأس مصر أقدم مسابقة عربية لكرة القدم، وانطلقت أول نسخة لها عام 1922، ويحمل لقب آخر أربع نسخ فريق الزمالك من إجمالي 24 لقب له في البطولة، فيما يعد الأهلي أكثر الاندية تتويجًا بـ33 لقب.

المصدر
الأناضول
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المصري البورسعيدي

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