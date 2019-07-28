الأحد 28 يوليو 2019 23:53
الأهلي يؤكد تفوقه على الزمالك في ختام الدوري المصري
اختتم النادي الأهلي مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018 / 2019 بفوز على غريمه التقليدي الزمالك 1- صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 الأخيرة من الدوري.
وأكد الأهلي بذلك الفوز تفوقه على الزمالك بعدما نجح في تحقيق بطولة الدوري هذا الموسم.
التفاصيل
- يدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للتونسي علي معلول الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى ثمانية.
- استغل معلول كرة مرتدة من الحارس عماد السيد بعد تسديدة وليد سليمان من ركلة حرة ليضعها في المرمى في الدقيقة 59.
- تلقى لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو البطاقة الحمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت بديل الضائع في المباراة.
- رفع الأهلي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الزمالك عند 72 نقطة في المركز الثاني.
الأهلي بطل الدوري:
- كان الأهلي توج بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه يوم الأربعاء الماضي، بعد فوزه على المقاولون العرب 3-1.
- فرق بتروجيت والداخلية والنجوم هبطت إلى الدوري الممتاز (ب).
- كان الأهلي والزمالك ضمنا في الجولة الماضية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما ضمن بيراميدز والمصري اللعب في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
المصدر
وكالات
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