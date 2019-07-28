الدوري المصري لكرة القدم
الأحد 28 يوليو 2019 23:53

الأهلي يؤكد تفوقه على الزمالك في ختام الدوري المصري

يدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للتونسي علي معلول الذي سجل هدف المباراة الوحيد
رويترز
اختتم النادي الأهلي مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018 / 2019 بفوز على غريمه التقليدي الزمالك 1- صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 الأخيرة من الدوري.

وأكد الأهلي بذلك الفوز تفوقه على الزمالك بعدما نجح في تحقيق بطولة الدوري هذا الموسم.

التفاصيل
  • يدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للتونسي علي معلول الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى ثمانية.
  • استغل معلول كرة مرتدة من الحارس عماد السيد بعد تسديدة وليد سليمان من ركلة حرة ليضعها في المرمى في الدقيقة 59.
  • تلقى لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو البطاقة الحمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت بديل الضائع في المباراة.
  • رفع الأهلي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الزمالك عند 72 نقطة في المركز الثاني.

الأهلي بطل الدوري:
  • كان الأهلي توج بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه يوم الأربعاء الماضي، بعد فوزه على المقاولون العرب 3-1.
  • فرق بتروجيت والداخلية والنجوم هبطت إلى الدوري الممتاز (ب).
  • كان الأهلي والزمالك ضمنا في الجولة الماضية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما ضمن بيراميدز والمصري اللعب في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
المصدر
وكالات
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