دوري أبطال أفريقيا
الأحد 18 أكتوبر 2020 01:03

الأهلي المصري يضع قدما في نهائي الأبطال بثنائية في الوداد المغربي (فيديو)

وضع الأهلي المصري قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، السبت، في ذهاب الدور قبل النهائي.

كان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص، في الوقت الذي عانى خلاله الوداد من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه قبل المواجهة.

تقدم الأهلي بهدف مبكر عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يهدر بديع أووك ركلة جزاء للوداد في الدقيقة 43.

وواصل الفريق المصري تفوقه في الشوط الثاني، بعدما أضاف المحترف التونسي علي معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة المقبل.
ويكفي الأهلي الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب من أجل بلوغ المباراة النهائية للبطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب.

في المقابل، بات يتعين على الوداد الفوز 3 / صفر في الإياب للوصول للنهائي.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني للأهلي على الوداد في عقر داره، بعدما سبق له الفوز 1 / صفر على منافسه بالمغرب في مرحلة المجموعات بنسخة البطولة عام 2016.     

يأمل الأهلي في رد اعتباره من خسارته 1 / 2 أمام الوداد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنهائي نسخة البطولة عام 2017، الذي توج به الفريق المغربي للمرة الثانية في تاريخه، فيما يرغب الوداد في الصعود للنهائي للنسخة الثانية على التوالي.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي، الذي سيجرى في السادس من نوفمبر/ تشرين ثان القادم، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين الرجاء البيضاوي المغربي والزمالك المصري. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية

اقرأ أيضا

Thumbnail
قادش الصاعد يكبد ريال مدريد الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني (فيديو)
Thumbnail
وصف ماكرون بـ"زعيم الكفار".. النائب العام الفرنسي يعلن تفاصيل ذبح أستاذ التاريخ
Thumbnail
التحقيق مع 7 آلاف شاب وطفل ألماني لعلاقتهم بنشر مواد إباحية للأطفال
Thumbnail
شاهد: ثنائية إبراهيموفيتش تقود ميلان للفوز على إنتر في "ديربي ميلانو"
Thumbnail
كورونا.. أرقام قياسية في عدة دول والإصابات العالمية تتجاوز 400 ألف خلال يوم

الأكثر قراءة

  1. متمردون سودانيون يشنون هجوما لاستعادة بلدة حدودية
  2. بطريقة سينمائية: سجينان يعودان لزنزانتهما بعد هروب فاشل
  3. اعتقال 41 شخصا في إيران بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة
  4. توقعات بارتفاع عدد ضحايا زلزال نيبال ل10آلاف
  5. شاهد: بطولة السباحة للمكفوفين في أنطاليا التركية