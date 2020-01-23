مصر
الخميس 23 يناير 2020 00:22

الأهلي المصري: تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي ولم نناقش استقالته

محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي(يمين) وتركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي
محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي(يمين) وتركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي
مواقع التواصل الاجتماعي
قال النادي الأهلي المصري إنه لم يقبل استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي قبل عام ونصف، مضيفا أن مجلس إدارة النادي لم يناقش أصلا تلك الاستقالة.

كان رئيس هيئة الترفيه السعودية أرسل الأربعاء رسالة أرسلها لإدارة الأهلي، يطالب فيها بالبت في استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي، التي قدمها قبل أكثر من عام ونصف.

وقال الأهلي في بيانه إن "النادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ. كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين".

وأثار بيان الأهلي ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير النادي مطالبين مجلس الإدارة بالاستقالة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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النادي الأهلي
تركي آل الشيخ
محمود الخطيب

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