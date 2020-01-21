المملكة المتحدة
الثلاثاء 21 يناير 2020 13:53

الأمير هاري يصل كندا ليبدأ حياته بعيدا عن القصر الملكي (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
غيتي
وصل الأمير هاري، صباح اليوم الثلاثاء، إلى كندا لبدء المرحلة الجديدة من حياته الشخصية بعد اعتزاله الحياة الملكية.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام بريطانية وصول الأمير هاري إلى مطار فكتوريا في جزيرة فانكوفر في كندا، ليلتحق بزوجته ميغان ماركل وابنهما البالغ من العمر 8 أشهر.

وظهر الأمير هاري وهو يترجل من طائرة عامة في مطار فكتوريا في فانكوفر، مرتديًا زيًا مدنيًا شتويًا غير معهود.

وكان الأمير هاري قد أكد في كلمة ألقاها في حفل لجمع التبرعات، أمس الإثنين، أن قرار التخلي عن حياته الملكية في بريطانيا غير مضمون النتائج، إلا أنه "لم يكن هناك خيار آخر" بحسب تعبيره.

وأعلن الأمير هاري وزوجته ميغان، في وقت سابق من الشهر الحالي، نيتهما التخلي عن وضعهما كعضوين "رفيعي المقام" بالعائلة الملكية، والسعي كي يستقلا ماليًا.

وفي اتفاق أُبرم، يوم السبت الماضي، بين الملكة وكبار أفراد العائلة الملكية والزوجين، وافق هاري وميغان على أنهما لن يمثلا الملكية رسميًا.

وسيتوقف الأمير هاري وزوجته عن استخدام الألقاب الملكية، والقيام بأي مهام ملكية بما فيها التعيينات العسكرية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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حياة ملكية

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