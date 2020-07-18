مصر
السبت 18 يوليو 2020 14:30

الأمن المصري يعتدي على أسر بالإسكندرية لرفضها قرار إخلاء المنطقة (فيديو)

تظاهرات أهالي مأوى الصيادين
وسائل التواصل
اعتدت قوات الأمن المصرية على أهالي مساكن "مأوى الصيادين" في منطقة القباري بالإسكندرية بعد تظاهرهم رفضًا لقرار إخلاء المنطقة بدعوى تطويرها.

وألقت قوات الأمن، قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وقامت بمطاردتهم في شوارع المنطقة، ما تسبب في اختناق وإصابة العشرات، وقامت بإعتقال عدد منهم.

كان أهالي "مأوى الصيادين" قد نظموا تظاهرة حاشدة مرددين هتافات "سلمية.. سلمية" و"مش هنسيبها"، اعتراضاً على استبدال مساكنهم التي يمتلكونها منذ عشرات السنين بأخرى مؤجرة، فضلا عن القيمة الإيجارية المرتفعة.

اعتداء الأمن على أهالي "مأوى الصيادين"

"رجعنا للظلم والقهر تاني".. جانب من اعتداء قوات الأمن المركزي على أهالي "مأوى الصيادين" في الإسكندرية بعد تظاهرهم رفضًا لقرار إخلاء المنطقة بدعوى تطويرها

Posted by ‎الجزيرة - مصر‎ on Friday, 17 July 2020

وتضامن رواد وسائل التواصل لاجتماعي مع أهالي مأوى الصيادين، وذكر بعضهم أن التظاهرة جاءت رفضاً لقرار الحي بطرد السكان من منازلهم ونقلهم لمساكن بالإيجار افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل العيد بدعوى تطوير المناطق العشوائية في الإسكندرية.

تظاهرة رافضة لهدم منطقة مأوى الصيادين بالإسكندرية

بهتافات "سلمية" و"مش هنسيبها".. تظاهرة حاشدة بمنطقة مأوى الصيادين ترفض إخلاء منازل الأهالي تمهيدًا لهدمها ضمن خطة تطوير العشوائيات

Posted by ‎الجزيرة - مصر‎ on Friday, 17 July 2020

 وذكر بعضهم أن الشقق يبلغ إيجارها الشهري 350 جنيها، إضافة إلى 100 جنيه مقابل خدمات بخلاف استهلاك المياه والكهرباء والغاز، في حين أن سكان المنطقة من الفقراء ومحدودي الدخل.

عاجل | أهالي منطقة مأوى الصيادين بالإسكندرية يتظاهرون ضد قرار إخلاء منازلهم تمهيدًا لإزالتها بدعوى تطوير العشوائيات

Posted by ‎الجزيرة - مصر‎ on Friday, 17 July 2020
المصدر
الجزيرة مباشر
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