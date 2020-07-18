الأمن المصري يعتدي على أسر بالإسكندرية لرفضها قرار إخلاء المنطقة (فيديو)
وألقت قوات الأمن، قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وقامت بمطاردتهم في شوارع المنطقة، ما تسبب في اختناق وإصابة العشرات، وقامت بإعتقال عدد منهم.
كان أهالي "مأوى الصيادين" قد نظموا تظاهرة حاشدة مرددين هتافات "سلمية.. سلمية" و"مش هنسيبها"، اعتراضاً على استبدال مساكنهم التي يمتلكونها منذ عشرات السنين بأخرى مؤجرة، فضلا عن القيمة الإيجارية المرتفعة.
اعتداء الأمن على أهالي "مأوى الصيادين"
"رجعنا للظلم والقهر تاني".. جانب من اعتداء قوات الأمن المركزي على أهالي "مأوى الصيادين" في الإسكندرية بعد تظاهرهم رفضًا لقرار إخلاء المنطقة بدعوى تطويرهاPosted by الجزيرة - مصر on Friday, 17 July 2020
وتضامن رواد وسائل التواصل لاجتماعي مع أهالي مأوى الصيادين، وذكر بعضهم أن التظاهرة جاءت رفضاً لقرار الحي بطرد السكان من منازلهم ونقلهم لمساكن بالإيجار افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل العيد بدعوى تطوير المناطق العشوائية في الإسكندرية.
تظاهرة رافضة لهدم منطقة مأوى الصيادين بالإسكندرية
بهتافات "سلمية" و"مش هنسيبها".. تظاهرة حاشدة بمنطقة مأوى الصيادين ترفض إخلاء منازل الأهالي تمهيدًا لهدمها ضمن خطة تطوير العشوائياتPosted by الجزيرة - مصر on Friday, 17 July 2020
وذكر بعضهم أن الشقق يبلغ إيجارها الشهري 350 جنيها، إضافة إلى 100 جنيه مقابل خدمات بخلاف استهلاك المياه والكهرباء والغاز، في حين أن سكان المنطقة من الفقراء ومحدودي الدخل.
عاجل | أهالي منطقة مأوى الصيادين بالإسكندرية يتظاهرون ضد قرار إخلاء منازلهم تمهيدًا لإزالتها بدعوى تطوير العشوائياتPosted by الجزيرة - مصر on Friday, 17 July 2020
أهالي القباري يحتاجون على هدم منازلهم..— 🕸🦞🐉خارج التغطية(ام عبدالله)🕸🦞🐉 (@omabdo20204) July 17, 2020
قوات الأمن تعتدي بقنابل الغاز على أهالي «#مأوى_الصيادين» في #الإسكندرية، إثر احتجاجهم على أمر الدولة بطردهم من منازلهم وهدمها pic.twitter.com/4WQylfdpdJ
كما اعتاد نظام #السيسي يواجه مطالب الناس المشروعة بالسلاح والقوة لقمعهم وتهجيرهم قسرا من بيوتهم بشروط مجحفة في مشهد متكرر بدون تعويض عادل— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) July 17, 2020
فتحت غطاء إنهاء العشوائيات يقوم الجيش بأكبر عمليه للاستيلاء على مناطق الفقراء المميزة في ربوع مصر ليستثمروها لاقتصادهمhttps://t.co/LLoi07g3qP
البداية من هنا من #مأوي_الصيادين pic.twitter.com/sbUwbsOnXR— دولة الظلم ساعة (@Ahmed66579222) July 17, 2020
سرقات العسكر— kholoud (@kholoudfree3) July 17, 2020
لن تتوقف فقط عند
سرقةبيوت مأوي الصيادين في الإسكندرية
اصبرو يا شعب مصر الدور جاي عليكم واحد واحد