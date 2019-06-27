الأمن المصري يتدخل لمنع الهتاف لأبو تريكة بعد تكرره في ثامن مباراة
قامت الجماهير المصرية المتواجدة في استاد القاهرة الدولي، بالهتاف مرة أخري لمحمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال مباراة مصر والكونغو مساء الأربعاء، وهي المباراة الثامنة على التوالي التي يهتف له فيها الجمهور.
الأمن دخل في الدقيقة ٢٢ بكاميرات تصور الناس الذي بتهتف لتريكه وقالو للناس تبطل هتاف pic.twitter.com/oPuxAikurH— Tarek Masaken (@viragsud) June 26, 2019
انتظرت الجماهير قدوم الدقيقة 22، لتهتف داعمة لأبو تريكة، في روتين اعتادت عليه في المباريات السابقة بالجولة الأولى في دور المجموعات، لتكون هذه سابع مباراة يهتف فيها الجمهور لأبو تريكة.
هتاف أبو تريكه بقى الراعي الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا.— Capitano (@Capitanooo0) June 23, 2019
شهود عيان حضروا المباراة قالوا لـ "الجزيرة مباشر" إن الجمهور وقف كعادته في الدقيقة 22 (نسبة إلى رقم قميص اللاعب) ليحييه، ففوجئوا برجال أمن يشيرون إليهم بالتوقف عن الهتاف.
رجال الأمن أغضبهم استمرار هتاف الجمهور فقاموا بتصوير بعض الشباب بالهواتف المحمولة وتوعدوهم بالعقاب، واعتقلوا شاب كان يرتدي قميصا يحمل رقم 22 ويقود الهتاف بحرارة، فتدخل الجمهور مطالبين بإطلاقه فأطلقوه خشية إغضاب الجمهور.
الامن منع اي حد ف الدرجه التانيه يرفع الفلاش ف الدقيقه 20 بس باقي الاستاد رفع وفيه واحد هتف ابو تريكة ف الدقيقه 22 مع ناس من التالته والامن قبض عليه بس فضلنا نقول سيبه ف سابه— عبدالرحمن (@abdohisham237) June 26, 2019
دوله وسخه والله
الأمن في ملعب القاهره منع أي مشجع من الهتاف بأسم ابو تريكه في الدقيقه 22 واعتقلوا شخص لابس قميص الماجيكو— عـلي الكعـبي (@ALkaabiRM) June 26, 2019
- المعلومه من مشجعين بالملعب
قال المشجع "محمود الونش" – اسم مستعار خشية استهدافه لأن أسماء المشجعين مسجله لدى الأمن وشركة "تذكرتي" – إن هناك مراقبة أمنية للمشجعين عبر الكاميرات، وهو ما أكدته وزارة الداخلية في بداية البطولة، كما تجري "تحريات أمنية" عن المشجعين الذين يطلبون شراء تذاكر المباريات عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني قبل بيع التذاكر لهم.
مفيش حاجة بتحصل في مصر للتسهيل ع المواطن حياته وجعلها آدميّة إلّا لمّا بتكون بتوصيات أمنيّة للسيطرة ع الشعب وظنّي طلع في محله في حكاية تذاكر كأس افريقيا عن طريق موقع تذكرتي ..— Dina Shoeir 🇦🇹 دينا شعير (@dinashoeir) June 11, 2019
لازم يعرفوا كل المعلومات عنك عشان تسجل وتعرف تدخل الملاعب!؟
كإنك في استجواب في أمن الدولة 😄
قال "الونش" لـ "الجزيرة مباشر" إن الجماهير الموجودة في الملعب لم تهتف فقط لأبو تريكة، ولكنهم أضاءوا هواتفهم المحمولة في الدقيقة 20 من المباراة أيضا للتذكير بضحايا مشجعي الزمالك الذين لقوا حتفهم خلال مباراة الزمالك وانبي منذ 4 أعوام، واتهم اولتراس "وايت نايتس" الشرطة بالتسبب في قتلهم.
بعض المشجعين قاموا أيضا بتوجيه التحية لشهداء الجيش المصري في سيناء خلال المباراة وهتفوا في الدقيقة 77 للضابط أحمد منسي الذي قتل في مواجهات مع تنظيم الدولة في سيناء، وهو ما تفاعل معه أيضا الجمهور.
خلال بطولة كأس أفريقيا الحالية 2019 هتفت الجماهير لأبو تريكة في الدقيقة 22 سبع مرات على النحو التالي:
- مباراة مصر وزيمبابوي تمت الهتاف لـ أبو تريكة
- مباراة أوغندا ضد زيمبابوي
هتاف ل ابو تريكه من ماتش اوغاندا و زيمبابوي pic.twitter.com/u19MSglVEq— One of the Tribianis (@zeyadelaraby7_) June 26, 2019
- مباراة المغرب ضد ناميبيا
- مباراة الجزائر وكينيا
- مباراة السنغال وتنزانيا
الهتاف لأبو تريكة في الدقيقة ٢٢ شكله هيبقى أيقونة للبطولة.. من ماتش السنغال وتنزانيا.. جمهور الجزائر يهتف للماجيكو pic.twitter.com/Ah1tZ50wIZ— Mohamed Mostafa (@Midooo__) June 23, 2019
- مباراة تونس وأنغولا
جماهير تونس تهتف بـ اسم الاسطورة محمد ابو تريكة في الدقيقة 22 👏🏻 HD😍😍لمن طلب هتاف أبوتريكة— بث المباريات (@talat16431183) June 24, 2019
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- مباراة موريتانيا ضد مالي
- مباراة مصر والكونغو
أغضب مصريون الاستعانة بالمعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي للتعليق على المباراة في القنوات المصرية الأرضية، وأبدوا عدم رضائهم عن أدائه.
كنت أهملت الكرة من ٢٠ سنة، ورجعت اتفرج عشان مصر ومحمد صلاح، بس لسه قادر افهم النفاق الفج.— Gamal Eid (@gamaleid) June 26, 2019
المذيع طلع بلديات حسين الجسمي! يعني حاجة اقرب للجينات.
مبروك لمصر،، ومش عايزين نفاق تاني.
عاد علاء مبارك نجل الرئيس السابق مبارك للظهور في مدرجات استاد القاهرة لتشجيع الفريق المصري وظهر وهو يقوم بالتقاط صور السيلفي مع الجمهور، وكان لافتا أنه جلس في مدرجات الدرجة الثالثة المخفضة مع الجمهور العادي.
من مدرجات تالتة شمال مبروك لمنتخبنا الوطنى الفوز اليوم .👏👏— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) June 27, 2019