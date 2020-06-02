الصراع في ليبيا
الثلاثاء 2 يونيو 2020 21:40

"الأمن القومي التركي": ماضون في دعم ليبيا

عنصر من قوات حكومة الوفاق في ليبيا
مواقع التواصل
أكد مجلس الأمن القومي التركي أن أنقرة ستواصل دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس من أجل إحلال الاستقرار والسلام في مواجهة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال بيان صادر عن مجلس الأمن القومي التركي اليوم الثلاثاء: "سنواصل تقديم الاستشارات العسكرية للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل إحلال السلام والاستقرار".

وأضاف: "بحثنا مواقف الدول المعادية لأنشطتنا المشروعة في المتوسط وأكدنا على الاستمرار في حماية مصالحنا بالبر والبحر والجو دون تقديم أي تنازلات".

وعلى الصعيد السوري، أكد مجلس الأمن القومي التركي إصراره على مواصلة " العمل من أجل حماية وحدة الأراضي السورية وتطهير المنطقة من الإرهابيين، بهدف إتاحة الفرصة لعودة السوريين إلى بلادهم".

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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