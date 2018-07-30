مصر والسودان
الاثنين 30 يوليو 2018 17:27

الأمن السوداني يحرر قوة عسكرية مصرية اختطفت في ليبيا

قال جهاز الأمن السوادني إنه قام بتحرير قوة عسكرية مصرية اختطفت من قبل مسلحين ليبين على الحدود السودانية المصرية الليبية.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن مصدر أمني أن القوة المصرية المكونة من ضابط و4 جنود تم تحريرها في عملية خاصة بواسطة جهاز الأمن والمخابرات السودانيين.

وأوضح أن القوة الخاطفة للمجموعة العسكرية المصرية قامت بنقلهم إلى داخل الجنوب الليبي قبل أن تتمكن القوات السودانية من تحريرهم.

من جانبه أعرب المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عن شكره وتقديره لأجهزة الأمن السودانية في عودة الدورية المصرية المفقودة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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اختطاف

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