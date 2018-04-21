السعودية
السبت 21 أبريل 2018 23:29

الأمن السعودي يسقط طائرة من دون طيار قرب قصر ملكي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول سعودي رفيع قوله إن قوات الأمن أسقطت طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة في حي الخزامي الذي يضم قصورا ملكية.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول سعودي كبير أن "العاهل السعودي الملك سلمان (بن عبد العزيز) لم يكن في قصره بالرياض عندما أسقطت قوات الأمن الطائرة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض أن "إحدى نقاط الأمن في حي الخزامى بالعاصمة الرياض لاحظت تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)".

وأضافت الوكالة أن الطائرة لم يكن "مصرحاً لها بذلك مما أقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجهات المختصة شرعت بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة".

جاء هذا بعدما تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء ومقاطع مصورة يُسمع فيها دوي إطلاق نار كثيف قالوا إنها في حي الخزامى في العاصمة السعودية الرياض.

المصدر
رويترز
وكالة الأنباء السعودية
الجزيرة
كلمات مفتاحية
السعودية
الرياض
حي الخزامى
إطلاق نار كثيف
طائرة بدون طيار
قصور ملكية
الملك سلمان بن عبد العزيز
ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان

اقرأ أيضا

Thumbnail
برشلونة يسحق أشبيلية 5-صفر ويفوز بكأس ملك إسبانيا
Thumbnail
شاهد: النازيون الجدد يحتفلون بذكرى ميلاد هتلر في ألمانيا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم