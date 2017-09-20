حقوق الإنسان
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 19:12

الأمم المتحدة: 29 دولة بينها السعودية تعاقب نشطاء حقوق الإنسان

أندرو جيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
أرشيف
قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأربعاء في ثامن تقرير سنوي له إن عددا قياسيا من الدول بلغ 29 دولة من بينها  السعودية عاقبت مواطنين تعاونوا مع الأمم المتحدة.

وقال أندرو جيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نحن على علم بحالات جرى فيها خطف أو اعتقال أو حبس انفرادي أو اختفاء لأفراد كنا نتواصل معهم".

وكان جيلمور يقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي وردت فيه أسماء 11 من الدول السبع والأربعين الأعضاء في المجلس.

ومن بين الدول الأخرى الواردة أسماؤها في التقرير الصين وإيران وإسرائيل والهند وباكستان وميانمار وتركيا وفنزويلا.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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حقوق الإنسان
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السعودية

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