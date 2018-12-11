الصراع في سوريا
الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 19:21

الأمم المتحدة: 250 ألف لاجئ يمكنهم العودة إلى سوريا

طفل سوري في مخيم الزعتري بالأردن
رويترز
قالت الأمم المتحدة إن ربع مليون لاجئ سوري سيكون بإمكانهم العودة إلى ديارهم العام المقبل رغم العوائق الهائلة التي تواجه العائدين.
التفاصيل:
  • مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمين عوض قال "نحن نتوقع أن يعود ما يصل إلى 250 ألف سوري إلى بلادهم في 2019".
  • عوض أضاف أن "هذا الرقم يمكن أن يرتفع أو ينخفض بحسب الوتيرة التي نزيل بها العوائق أمام العودة".
  • المسؤول الأممي أوضح أن من بين العوائق وجود وثائق تؤكد الهوية والممتلكات في سوريا والقضايا المتعلقة بالتجنيد الاجباري والفرار من الخدمة العسكرية.
  • من بين العوائق الأخرى، النقص الكبير في مرافق التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي في المناطق التي يعود إليها اللاجئون بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من الذخيرة غير المنفجرة.
  • عوض أشار إلى أن "هذه عمليات عودة منظمة وطوعية بالكامل وبشكل آمن.. وبالطبع بمشاركة المفوضية".
  • المسؤول قال إن "من الضروري جدا أن يواصل المجتمع الدولي الاعتراف بمحنة اللاجئين السوريين وتوفير الدعم الحيوي للحكومات المستضيفة.. لمساعدتها على تحمل هذا العبء الهائل".
خلفية:
  • المفوضية أشارت إلى أن 117 ألف لاجئ عادوا الى سوريا منذ 2015، من بينهم 37 ألفا عادوا هذا العام.
  • منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 فر نحو نصف سكان سوريا، منهم 6 ملايين و300 ألف لاجئ في الخارج وستة ملايين نازح داخل البلاد.
  • بحسب بيانات المفوضية مازال هناك أكثر من مليون سوري في لبنان و3 ملايين و600 ألف في تركيا ونحو 700 ألف في الأردن.
  • المفوضية أشارت إلى أن نحو مليون طفل سوري ولدوا في بلاد الشتات.
  • السلطات اللبنانية قالت إن نحو 90 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم ضمن برنامج للعودة الطوعية.
  • أدت الأزمة في سوريا إلى مقتل أكثر من 360 ألف شخص منذ 2011.
  • المفوضية أطلقت بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي نداء لجمع 5 مليارات و500 مليون دولار لدعم جهود الدول المضيفة في عامي 2019 و2020 لمواصلة استضافة ملايين اللاجئين السوريين غير المستعدين أو القادرين على العودة إلى ديارهم.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
سوريا
لاجئون سوريون
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
عودة طوعية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: طرفا حرب اليمن يتبادلان المصافحة وقائمتين بالأسرى
Thumbnail
"العدالة والتنمية" التركي: السعودية بعيدة عن الشفافية في قضية خاشقجي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم