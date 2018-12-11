الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 19:21
الأمم المتحدة: 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى سوريا
قالت الأمم المتحدة إن ربع مليون لاجئ سوري سيكون بإمكانهم العودة إلى ديارهم العام المقبل رغم العوائق الهائلة التي تواجه العائدين.
التفاصيل:
- مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمين عوض قال "نحن نتوقع أن يعود ما يصل إلى 250 ألف سوري إلى بلادهم في 2019".
- عوض أضاف أن "هذا الرقم يمكن أن يرتفع أو ينخفض بحسب الوتيرة التي نزيل بها العوائق أمام العودة".
- المسؤول الأممي أوضح أن من بين العوائق وجود وثائق تؤكد الهوية والممتلكات في سوريا والقضايا المتعلقة بالتجنيد الاجباري والفرار من الخدمة العسكرية.
- من بين العوائق الأخرى، النقص الكبير في مرافق التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي في المناطق التي يعود إليها اللاجئون بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من الذخيرة غير المنفجرة.
- عوض أشار إلى أن "هذه عمليات عودة منظمة وطوعية بالكامل وبشكل آمن.. وبالطبع بمشاركة المفوضية".
- المسؤول قال إن "من الضروري جدا أن يواصل المجتمع الدولي الاعتراف بمحنة اللاجئين السوريين وتوفير الدعم الحيوي للحكومات المستضيفة.. لمساعدتها على تحمل هذا العبء الهائل".
خلفية:
- المفوضية أشارت إلى أن 117 ألف لاجئ عادوا الى سوريا منذ 2015، من بينهم 37 ألفا عادوا هذا العام.
- منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 فر نحو نصف سكان سوريا، منهم 6 ملايين و300 ألف لاجئ في الخارج وستة ملايين نازح داخل البلاد.
- بحسب بيانات المفوضية مازال هناك أكثر من مليون سوري في لبنان و3 ملايين و600 ألف في تركيا ونحو 700 ألف في الأردن.
- المفوضية أشارت إلى أن نحو مليون طفل سوري ولدوا في بلاد الشتات.
- السلطات اللبنانية قالت إن نحو 90 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم ضمن برنامج للعودة الطوعية.
- أدت الأزمة في سوريا إلى مقتل أكثر من 360 ألف شخص منذ 2011.
- المفوضية أطلقت بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي نداء لجمع 5 مليارات و500 مليون دولار لدعم جهود الدول المضيفة في عامي 2019 و2020 لمواصلة استضافة ملايين اللاجئين السوريين غير المستعدين أو القادرين على العودة إلى ديارهم.
المصدر
وكالات
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