فيروس كورونا
الأربعاء 18 مارس 2020 20:19

الأمم المتحدة: 25 مليون شخص في العالم قد يخسرون وظائفهم بسبب كورونا

حتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 202 ألف شخص في 167 بلدا وإقليما
رويترز
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن وباء كورونا المستجد سيؤدي إلى خسارة عدد كبير من الناس لوظائفهم وقد يصل هذا العدد إلى 25 مليونا في العالم.

وذكرت منظمة العمل الدولية في دراسة جديدة أن "الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19 قد تزيد عدد العاطلين عن العمل في العالم ليصل إلى 25 مليونا".
وأضافت أن سياسة منسقة دوليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد قد تساهم في "خفض هذا العدد إلى حد كبير". 

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 202 ألف شخص في 167 بلدا وإقليما، توفي منهم أكثر من 8000، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء انشطة عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كرورنا

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