ميانمار - مسلمو الروهينغيا
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 13:43

الأمم المتحدة: 123 ألفا من مسلمي الروهينغيا يفرون إلى بنغلاديش

مسلمو الروهينغيا يفرون من القتل والحرق في ميانمار
مسلمو الروهينغيا يفرون من القتل والحرق في ميانمار
رويترز
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء إن منظمات الإغاثة تواجه صعوبات في إيواء اللاجئين، عقب عبور ما لا يقل عن 123 ألفا من مسلمي الروهينغيا إلى بنغلاديش.

وقال المتحدث باسم المفوضية في دكا جوزيف تريبورا: " لدينا تقدير يشير إلى أن ما لا يقل عن 123 ألف شخص دخلوا بنغلاديش عقب اندلاع العنف في ولاية راخين في 25 أغسطس/آب الماضي".

وأضاف أن اللاجئين في حاجة ملحة لأماكن إيواء وطعام ورعاية طبية، موضحا أن جميع مخيمات اللاجئين القديمة والمدارس القريبة والمراكز الاجتماعية في منطقة كوكس بازار الجنوبية الشرقية تستخدم لإيواء اللاجئين الجدد.

وتمثل معاملة الأغلبية البوذية في ميانمار للروهينغيا المسلمين الذين يبلغ عددهم 1.1 مليون نسمة التحدي الأكبر أمام رئيسة وزراء ميانمار أونغ سو كي التي يتهمها منتقدون غربيون بأنها لا تتطرق في أحاديثها العلنية لأزمة الأقلية التي تشتكي من الاضطهاد.

وتقول ميانمار إن قوات الأمن تنفذ حملة مشروعة ضد "إرهابيين" مسؤولين عن سلسلة هجمات على مراكز للشرطة والجيش منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحمل مسؤولون من ميانمار متمردي الروهينغيا المسؤولية عن إحراق منازل ووفاة مدنيين لكن جماعات حقوقية والروهينغيا الفارين إلى بنغلادش المجاورة قالوا إن جيش ميانمار يحاول إجبار الروهينغيا على الفرار بحملة إحراق وقتل.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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مسلمو الروهينغيا
ميانمار
الأمم المتحدة

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