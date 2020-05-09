الأمم المتحدة: هجمات حفتر على طرابلس قد ترقى لجرائم حرب
وأضافت البعثة في بيان، مساء الجمعة، أن القصف المروع الذي طال حي زاوية الدهماني بطرابلس، قرب السفارة التركية ومقر إقامة السفير الإيطالي، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.
والخميس، سقطت صواريخ أطلقتها قوات حفتر، بمحيط إقامة السفيرين الإيطالي والتركي في منطقة زاوية الدهماني وسط طرابلس.
ولفتت البعثة إلى أنه منذ 1 مايو/ أيار الجاري، أدى ازدياد الهجمات العشوائية لقوات حفتر، بما فيها على أبو سليم وتاجوراء والهضبة البدري وزناتة وزاوية الدهماني، إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات.
وأوضحت البعثة إنه بين 1 و8 مايو، قتل ما لا يقل عن 15 مدنيا، وأصيب 50 آخرون بينهم نساء وأطفال، نتيجة هذه الهجمات.
واعتبرت أن هجمات قوات حفتر، تظهر تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
قصف مطار معيتيقة بطرابلس
وعقب ساعات من بيان البعثة الأممية، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني سقوط قتلى وجرحى مدنيين، السبت، إثر استهداف قوات حفتر محيط مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس بأكثر من 80 صاروخا.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للحكومة عبر فيسبوك.
وأفاد البيان بأن "قوات حفتر الإرهابية تقصف الأحياء السكنية في محيط مطار معيتيقة وباب بن غشير، بطرابلس بأكثر من 80 صاروخا".
وأضاف أن "هذه الهجمات تسببت في مقتل مواطنين وعدد من الإصابات (دون تحديد عدد) وفق تقارير أولية".
وكثفت قوات حفتر، مؤخرا، استهداف المدنيين ضمن هجوم متعثر بدأته منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبدت خلاله خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.