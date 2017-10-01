مأساة الروهينغيا
الأحد 1 أكتوبر 2017 00:41

الأمم المتحدة: مرحاض واحد لكل 327 لاجئا روهينغيا في بنغلاديش

مسلمو الروهينغيا يفرون من القتل والحرق في ميانمار
مسلمو الروهينغيا يفرون من القتل والحرق في ميانمار
رويترز
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (السبت) إن المسلمين الروهينغيا اللاجئين في بنغلاديش، يعانون ظروفا صحية سيئة، مشيرة إلى وجود مرحاض واحد لكل 327 لاجئا.

ونقلت صحيفة "دكا تريبيون" البنغالية عن المنظمة إن المخيمات بمنطقة "كوكس بازار" البنغالية، قرب الحدود مع ميانمار، يوجد فيها ألف و532 مرحاضا فقط لخدمة احتياجات نحو نصف مليون لاجيء.

ولفتت المنظمة إلى وجود حاجة لإنشاء ما لا يقل عن 23 ألف مرحاض آخر، لضمان السلامة الصحية للاجئين، الذين وصل عددهم 501 ألف و800 شخص.

وتحاول الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين توفير المرافق الصحية للاجئين، في ظل تفاقم خطر تفشي الأمراض والأوبئة جراء تردي الخدمات الصحية وتلوث مياه الشرب.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، أسفرت عن مقتل آلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين وحقوقيين.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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مأساة الروهينغيا
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المسلمين الروهينغيا
الأمم المتحدة
ظروف صحية
مفوضية شؤون اللاجئين
جيش ميانمار

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