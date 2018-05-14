ذكرى النكبة
الاثنين 14 مايو 2018 19:10

الأمم المتحدة: لابد من محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل في غزة

تويتر
طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين المجتمع الدولي تقديم المسؤولين عن "عمليات القتل الصادمة" في غزة للعدالة.

كما طالب المسؤول الأممي إسرائيل بضرورة وقف إطلاق الذخيرة الحية التي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات في غزة.

وكتب الأمير زيد في رسالة على حساب المنظمة الدولية على تويتر قائلا "عمليات القتل الصادمة للعشرات وإصابة المئات بالذخيرة الحية الإسرائيلية في غزة يجب أن تتوقف الآن. يجب احترام الحق في الحياة. ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الشائنة لحقوق الإنسان. يتعين على المجتمع الدولي أن يضمن العدالة للضحايا".

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 52 شهيدا سقطوا وأصيب أكثر من ألفي شخص برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة خلال مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى.

المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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ذكرى النكبة
مسيرة العودة الكبرى
قطاع غزة
شهداء فلسطينيون
الأمير زيد بن رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

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