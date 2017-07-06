حصار قطر
الخميس 6 يوليو 2017 18:58

الأمم المتحدة "قلقة" من استمرار الأزمة الخليجية

جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام لـ الأمم المتحدة للشؤون السياسية (أرشيفية)
جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام لـ الأمم المتحدة للشؤون السياسية (أرشيفية)
غيتي
أعرب جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية عن قلق المنظمة الدولية من استمرار الأزمة الخليجية.

وأكد فيلتمان بعد لقائه في الدوحة مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي على دعم الأمم المتحدة للوساطة الكويتية سعيا لحل الأزمة.

وكانت الدول المحاصرة لقطر (السعودية والبحرين والإمارات ومصر) قد أعربت في بيان عقب اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة أمس عن أسفها لما اعتبرته رد الدوحة السلبي على مطالبها.

وفي أول تعليق أمريكي على بيان دول الحصار، قال مصدر في البيت الأبيض إن واشنطن تحث جميع الأطراف على التفاوض بشكل بناء من أجل حل الخلاف.

وطالبت الولايات المتحدة من جميع الدول أن تبذل جهودا أكبر لقطع تمويل الجماعات الإرهابية ونبذ الفكر المتطرف.

وأكد المصدر أن واشنطن ستبقى على اتصال وثيق مع شركائها لحل هذا النزاع وإعادة الوحدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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حصار قطر
الأزمة الخليجية
السعودية
الإمارات
البحرين
مصر
الكويت
الوساطة الكويتية
نبذ الإرهاب
محاربة الإرهاب

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