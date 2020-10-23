الصراع في ليبيا
الجمعة 23 أكتوبر 2020 16:28

الأمم المتحدة: طرفا النزاع في ليبيا يتوصلان لاتفاق لوقف إطلاق النار

وقع الطرفان المتحاربان في ليبيا اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار بعد شهور من استقرار الوضع على جبهات القتال في أعقاب هجوم فاشل شنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

وقالت الأمم المتحدة إن الاتفاق الذي أبرم الجمعة في جنيف بعد محادثات بين ممثلين عسكريين لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات حفتر المتمركزة في شرق البلاد، ستعقبه محادثات سياسية في تونس الشهر المقبل.

ومع وصول طائرة ركاب إلى بنغازي اليوم الجمعة قادمة من طرابلس في رحلة هي الأولى منذ أكثر من عام، أشادت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بتوصل الجانبين لاتفاق.

وقالت في جنيف بعد توقيع الاتفاق "كان الطريق طويلا وصعبا في بعض الأحيان. وطنيتكم كانت سبيلكم للمضي قدما ونجحتم في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت في بث مباشر بعد مراسم التوقيع أنها تأمل أن يتيح الاتفاق للنازحين واللاجئين العودة إلى بيوتهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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