الثلاثاء 28 أغسطس 2018 10:32
الأمم المتحدة: ضربات التحالف بقيادة السعودية باليمن ترقى لجرائم حرب
قال خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن الضربات الجوية التي شنها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح بين المدنيين وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.
جاء ذلك في تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة تناول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014.
أبرز ما جاء في التقرير:
- الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح
- بعض الضربات الجوية للتحالف الذي يقوده السعودية تصل إلى جرائم حرب.
- حركة الحوثي باليمن مارست تعذيبا وجندت أطفالا وهو ما قد يصل إلى جرائم حرب.
- تم إعداد التقرير بشأن الوضع في اليمن بكل استقلالية.
- التقرير كان بناء على تحقيق ميداني ومقابلات مع مسؤولين وشهود.
المصدر
الجزيرة مباشر
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