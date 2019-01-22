الثلاثاء 22 يناير 2019 09:47
الأمم المتحدة تُعين كويتية أمينا تنفيذيا لـ"الإسكوا"
أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الإثنين، تعيين الكويتية رولا دشتي أمينا تنفيذيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"
الأمين العام @antonioguterres يعين الدكتورة رولا دشتي (#الكويت) بمنصب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا #الاسكوا @UNESCWA— الأمم المتحدة (@UNarabic) January 22, 2019
خلفا للعراقي محمد علي الحكيم⬇️ https://t.co/ZPlQVzs3hO
- قال بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم غوتيريش، ستافان دوجاريك "السيدة رولا دشتي ستخلف العراقي محمد علي الحكيم، الذي أعرب الأمين العام له عن شعوره بالامتنان لالتزامه وخدمته المتفانية للمنظمة".
-
- رولا دشتي خبيرة اقتصادية كويتية رائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين منذ فترة طويلة وإحدى عضوات مجلس التخطيط الأعلى في الكويت.
- شغلت منصب وزيرة التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة للشؤون البرلمانية من عام 2012 إلى 2014 ولعبت دورا محوريا في الدعوة إلى المرسوم الذي سمح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح للانتخابات البرلمانية.
- في مايو/أيار 2009، أصبحت رولا مع ثلاث نساء أخريات أول امرأة تنتخب في برلمان الكويت.
- تحمل شهادة الدكتوراه في ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز - بالتيمور الأمريكية ودرجة الماجستير في الاقتصاد والتمويل من جامعة ولاية كاليفورنيا - ساكرامنتو.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية