الأمم المتحدة تطالب السودان بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين

الأمن السوداني استخدام قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين رويترز

طالب خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات السودانية بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصاعد العنف.

أبرز ما ورد في بيان خبراء الأمم المتحدة: عبروا عن قلقهم من تصاعد العنف في السودان بعد أن وردت تقارير تفيد بسقوط قتلى في أوساط المحتجين خلال المظاهرات التي اندلعت مؤخرا ضد ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء والوقود.

إن استخدام القوة المميتة كوسيلة لمواجهة المظاهرات مسألة غير مقبولة.

يجب التعامل بمرونة مع المعارضة وعدم قمعها باستخدام بالقوة المفرطة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح.

طالب قوات الأمن السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصاعد العنف واتخاذ تدابير فورية لحماية حق المتظاهرين في الحياة.

أعربوا عن قلقهم العميق إزاء التقارير بشأن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

على الحكومة أن تستجيب للمظالم المشروعة للشعب السوداني.

الحق في حرية التجمع السلمي هو عنصر متأصل في الديمقراطيات.

أعربوا عن قلقهم أيضًا بشأن التقارير عن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز لأعداد غير معروفة من المتظاهرين، بمن في ذلك الطلاب والنشطاء السياسيون.

طالبوا السلطات السودانية بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين"، و"إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وضمان أن تتعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للسودان في مجال حقوق الإنسان ".

حكومة السودان تعهدت في مايو/ أيار 2016 بتهيئة بيئة ملائمة لدعم الحوار الشامل، وإجراء إصلاحات قانونية لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولكن "الأحداث الأخيرة لا تبرهن على هذا الالتزام"، بحسب ما قال الخبراء.

مستعدون للتعاون مع السلطات السودانية وجميع الأطراف المعنية في السودان للعمل على إنشاء دولة قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في متابعة الوضع في السودان. احتجاجات متواصلة في مدن السودان تطالب بإسقاط البشير وتنحيته عن الحكم خلفية: السلطات السودانية أقرت بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، بينهم جنديان، في الاحتجاجات. وقالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إن ما لا يقل عن 37 شخصا قتلوا.

وزير الإعلام السوداني قال الخميس إن بعض الوفيات حدثت بسبب اشتباكات بين أصحاب المتاجر ومن وصفهم "بالمخربين".

الوزير أضاف أن 219 مدنيا و187 فردا من قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاجات.

السلطات السودانية أغلقت المدارس والجامعات وفرضت حظر تجول وحالة الطوارئ في عدة مناطق منذ أن بدأت الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الأول.

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت الجمعة لتفريق المحتجين الذين خرجوا عقب صلاة الجمعة في عدة مدن بينها الخرطوم وأم درمان وسط دعوات جماعات معارضة لمواصلة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

الأمن السوداني اعتقل 9 من قادة أحزاب المعارضة قبل ساعات من الدعوة لاحتجاجات "جمعة الوفاء للشهداء"، وطالت الاعتقالات قادة أبرز تحالفين للمعارضة، (نداء السودان وقوى الإجماع الوطني).

رئيس المكتب الإعلامي لجهاز الأمن القومي والمخابرات نفى علمه بالاعتقالات التي تمت الخميس.

السلطات اعتقلت السبت الماضي 14 قياديا من أحد تحالفي المعارضة الرئيسيين ثم أطلقت سراحهم بعد ساعات.