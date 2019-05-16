الخميس 16 مايو 2019 22:46
الأمم المتحدة: تصعيد حدة الخطاب بالخليج يقود لعواقب كارثية
حذرت الأمم المتحدة الخميس من تصاعد حدة الخطاب في منطقة الخليج العربي، وقالت إنه من الممكن أن يؤدي التصعيد إلى عواقب كارثية.
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك قال إن ثمة مخاوف من أن تؤدي حدة الخطاب المتصاعدة إلى عواقب وخيمة.
أبرز التصريحات
- دوجاريك: الأمين العام أنطونيو غوتيريش يخشى أن يؤدي تصاعد حدة الخطاب بين الأطراف المعنية بالموقف الحالي في منطقة الخليج إلي عواقب كارثية.
- دوجاريك: جهود الوساطة التي يقوم بها الأمين العام هي دائما متاحة للجميع وأعربنا أمس عن قلقنا إزاء الهشاشة التي يتسم بها الوضع في المنطقة.
- المتحدثة الرسمية باسم الأمين العام للأمم المتحدة مونيكا غريللي: رئيسة الجمعية العامة ماريا فيناندو اسبينوزا دعت جميع الأطراف إلى الهدوء وحذرت من أن تصعيد الوضع لن يكون في مصلحة أي طرف.
- غريللي: رئيسة الجمعية العامة تري أنه يتعين حل الوضع الحالي عبر الحوار والطرق السلمية.
خلفيات
- أمس الأربعاء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من زعزعة الاستقرار في الخليج العربي، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي تصعيد.
- جاء تحذير الأمين العام بعد ساعات من إعلان الرياض وأبو ظبي أمس تقديم رسالة مشتركة إلى غوتيريش، حول الهجوم والتخريب الذي وقع الأحد الماضي ضد 4 سفن بالمياه الإقليمية للإمارات.
- الثلاثاء، أعلن الحوثيين إطلاق 7 طائرات مسيرة وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، بحسب قناة المسيرة التابعة للجماعة، وأقرت السعودية استهداف محطتي ضخ نفط.
- قبلها بيوم، أعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.
- تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة مع إعلان واشنطن نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، إثر ورود ما قالت إنه مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل القوات الإيرانية.
- شهد مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم؛ حرب تصريحات بين طهران واشنطن ودول خليجية، عقب تهديد إيران بإغلاقه ردًا على تحرك أمريكي لـتصفير صادرات طهران من النفط.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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