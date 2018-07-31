السعودية
الثلاثاء 31 يوليو 2018 14:39

الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح نشطاء في السعودية

الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة في السعودية-هتون الفاسي



مواقع التواصل الاجتماعي
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السعودية اليوم (الثلاثاء) لإطلاق سراح جميع النشطاء السلميين بمن فيهم نساء احتجزن لمطالبتهن برفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة.

وقالت "رافينا شامداساني" المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف إن إصلاحات حقيقية تحدث على ما يبدو في المملكة "لكن هذا لم يمتد إلى مجال الحقوق المدنية والسياسية".

وأضافت شامداساني، إن المعارضة لا تزال غير مقبولة.

ومن بين المحتجزين الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة هتون الفاسي التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو/حزيران بعدما كانت تخطط لاصطحاب صحفيين في سيارتها للاحتفال بنهاية آخر حظر مفروض على قيادة المرأة للسيارة في دول العالم والذي ظل لفترة طويلة يعتبر رمزا للقمع في المملكة المحافظة.

كما تحتجز السلطات السعودية أيضا الناشطة لجين الهذلول المعتقلة منذ أكثر من شهرين "بتهم التواصل مع أعداء المملكة وتمويل العناصر المعادية في الخارج وتقديم الدعم المعنوي لهم" وانتقدت منظمات وهيئات دولية حقوقية حملات الاعتقال بحق النشطاء السعوديين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان، والناشط محمد الربيعة والمحامي الحقوقي محمد المديميغ، اعتقلوا جميعا وسط حملة تخوين وشيطنة من قبل وسائل الإعلام السعودية.

المصدر
رويترز
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