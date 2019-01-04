الجمعة 4 يناير 2019 21:59
الأمم المتحدة تدعو الإمارات إلى إطلاق سراح الناشط أحمد منصور
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يتعين على الإمارات أن تطلق سراح الناشط أحمد منصور الذي تم تأييد حكما بسجنه عشر سنوات لانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
التفاصيل:
- المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني قالت "نخشى أن تكون لإدانة منصور والحكم القاسي الذي صدر عليه صلة بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير".
- المتحدثة أضافت "نحث حكومة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور وضمان عدم معاقبة أفراد على التعبير عن وجهات نظر منتقدة للحكومة أو حلفائها".
- المتحدثة باسم المفوضية قالت "من المؤكد أن هذه ليست حالة وحيدة في الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى الناشط ناصر بن غيث الذي صدر ضده حكم بالسجن عشر سنوات في مارس/ آذار 2017 بعد أن انتقد على تويتر انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتسييس القضاء في الإمارات.
خلفية:
- محكمة أمن الدولة الإماراتية أيدت الحكم بسجن منصور الذي كان حتى ما قبل سجنه واحدا من عدد قليل من المدافعين علنا عن حقوق الإنسان في الإمارات.
- المحكمة أيدت الحكم الذي صدر ضد منصور في مايو/ أيار عام 2018 ليصبح نهائيا. وتضمن الحكم غرامة قدرها مليون درهم، أي نحو 270 ألف دولار.
- منصور، 49 عاما، كان من بين خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكنهم حصلوا على عفو في العام نفسه.
- ألقي القبض على منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، مجددا في مارس آذار 2017 لاتهامه بنشر "معلومات كاذبة وشائعات ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية".
- الادعاء في الإمارات وجه إلى منصور تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة".
- في عام 2015، حصل منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي جائزة سنوية تمنحها لجنة من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، وذلك لعمله في توثيق وضع حقوق الإنسان في الإمارات.
المصدر
وكالات
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