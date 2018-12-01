السبت 1 ديسمبر 2018 15:54
الأمم المتحدة تحذّر من كارثة كبرى في اليمن
حذّر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك من أن اليمن يقترب من "كارثة كبرى".
التفاصيل:
- المسؤول الأممي أشار في بيان إلى أن "اليمن يقف عند حافة كارثة كبرى (...) لكن لم يفت الاوان بعد".
- البيان، الذي صدر في ختام زيارة إلى اليمن استمرت ثلاثة أيام، وصف اليمن بأنه "مسرح أكبر عملية انسانية في العالم"، مشيرا إلى ان "الاوضاع المتدهورة" في اليمن ستحتاج إلى مساعدة أضخم في العام المقبل.
- أضاف "في العام 2019 سيكون بحاجة إلى (مساعدة) أكبر بكثير"، مشيرا إلى ان الدول المانحة قدّمت 2,3 مليار دولار في 2018، أي نحو 80 في المئة من قيمة خطة الاستجابة التي وضعتها الامم المتحدة.
- لوكوك، الذي كانت آخر زيارة له إلى اليمن في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قال إنه قابل في صنعاء وعدن نازحين وعائلات عاجزة عن تأمين الطعام.
- البيان أضاف "في عدن، قابلت أطفالا يعانون من سوء التغذية بالكاد يستطيعون فتح أعينهم".
- المسؤول الدولي جدد استعداد الامم المتحدة للعب دور أكبر في ميناء الحديدة الذي يشكل شريان حياة لملايين السكان والواقع في المدينة المطلة على البحر الاحمر والخاضعة لسيطرة الحوثيين.
- تشهد المدينة منذ شهور مواجهات بين الحوثيين وبين القوات الحكومية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية من أجل استعادتها.
- حسب أخر تقديرات الأمم المتحدة المنشورة عام 2016، قتل عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.
- تدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015، ويبذل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث جهودا لوضع الأسس لمحادثات سلام من المقرر أن تعقد في قبل نهاية العام الحالي في السويد.
المصدر
وكالة الأنباء الفرنسية
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